A Milano anche l’Inter s’inchina alle giallorosse

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo il successo in rimonta nella seconda giornata di Women’s Champions League contro il St. Polten, la As Roma femminile sbanca Milano battendo l’Inter 2-1 e si conferma in testa alla classifica con 21 punti dopo 8 partite. Subito all’attacco, le giallorosse di Alessandro Spugna sfiorano la rete al 5’, quando Serturini ci prova dalla distanza ma spedisce alto. L’Inter fatica a sviluppare il gioco, mentre la Roma continua a spingere e un minuto prima del riposo trova la rete del vantaggio. Serturini è brava a battere Durante col sinistro sulla respinta del portiere. Di nuovo in campo la squadra di Spugna riparte pancia a terra e al 60’ Haavi raddoppia. Il doppio vantaggio, però, dura poco. Cinque minuti dopo, infatti, Polli accorcia le distanze e riapre di fatto il match. Spugna toglie Giacinti per inserire Lazaro, poi richiama anche Serturini per Haug. Ora è l’Inter a schiacciare il pedale sull’acceleratore, ma la difesa della Roma è compatta e non trema. L’esultanza di Spugna alla fine dice tanto sull’importanza del risultato. «Questa vittoria ha un sapore buono – le sue parole – arrivavamo da un periodo intenso, quando giochi ogni due giorni è complicato preparare le gare e recuperare». A far felice l’allenatore della Roma, oltre al risultato è stato l’approccio all’incontro delle sue calciatrici. «Va fatto un plauso alla squadra. Le ragazze hanno fatto un’ottima gara – prosegue – dal punto di vista mentale e sotto l’aspetto della maturità. Questi tre punti non sono determinanti, ma certamente sono importanti». Ora c’è la sosta, ma la Roma giocherà. Sabato, infatti, le giallorosse sfideranno la Juventus al Tardini di Parma (fischio d’inizio ore 14.30, diretta La7) nella finale di Supercoppa. «Adesso dobbiamo recuperare un po’ di energie - conclude Spugna - sia fisiche sia mentali. Queste sono partite bellissime da vivere, ci proveremo».