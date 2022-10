A Genova Mourinho torna all’antico e per i gol conta su Abraham e Zaniolo

Le raccomandazioni sono finite, le statistiche devono essere aggiornate: Mourinho vuole rovinare la “prima” dell’allievo Stankovic a Marassi, ma per farlo ha bisogno dei gol di Zaniolo e Abraham. In assenza del genio calcistico di Paulo Dybala (5 reti in 8 apparizioni in Serie A), occorre che i due, assoluti protagonisti nella cavalcata che ha portato la Conference League nella bacheca di Trigoria (...) . Nicolò è nato a Massa, cresciuto a La Spezia e ha dato i primi calci ad un pallone a Chiavari. A Genova invece è nato, e ha giocato con la maglia del Grifone, papà Igor. La Liguria, insomma, è casa sua e va a caccia del primo gol al Ferraris. (...) Il momento non è invece dei migliori per Abraham, il bottino dei gol siglati in campionato rimane magro. E se lo scorso anno non aveva concorrenza, ora il Gallo Belotti sgomita e chiede spazio: un allenatore scaramantico lo metterebbe in campo solo per lo score con la Sampdoria (9 reti in 15 gare), Mourinho ci riflette ma sembra orientato a confermare l’inglese dall’inizio. (...)

(La Repubblica)