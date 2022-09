Zaniolo, scatto sul futuro: da solo mette paura alla difesa dell’Atalanta e convince i Friedkin

Inutile nasconderlo: l’attaccante è un guerriero. Di quelli che uno vorrebbe sempre al proprio fianco. Non è un caso che con l’Atalanta sia stato protagonista di più duelli rispetto a tutti (23), vincendone la metà. Basta questo? Non proprio, tant’è vero che Zaniolo è il romanista su cui gli avversari hanno fatto più falli (5). Ma come spesso capita nel calcio, Nicolò la vetrina se la prende per un altro motivo: il rigore che la Roma ha reclamato, senza che Chiffi desse un seguito alla protesta. La bella prova dell’attaccante, comunque, è arrivata proprio davanti agli occhi di Dan e Ryan Friedkin. I soliti sussulti di mercato dicono che presto – magari proprio in questa sosta – potrebbero cominciare finalmente i colloqui fra il g.m. Tiago Pinto e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli. L’obiettivo della società è quello di rinnovare il contratto fino al 2027, il traguardo del giocatore è quello di andare a guadagnare più o meno come i top player della squadra, almeno 4 milioni a stagione.

(gasport)