Zaniolo pronto a tornare, via il tutore alla spalla

LEGGO (F.BALZANI) - Via il tutore e timer pronto. Nicolò Zaniolo sta per tornare dopo la lussazione alla spalla che l'ha tenuto ai box per 20 (lunghi) giorni. Il numero 22 potrebbe essere in panchina lunedì con l'Empoli per poi tornare tra i titolari nella sfida all'Atalanta prima della sosta. Un periodo in cui Nicolò avrà il braccio libero anche per un altro appuntamento, quello più atteso. La firma per il rinnovo con la Roma, infatti, non sembra più in discussione. Pinto si sente quasi tutti i giorni con l'agente Vigorelli e la voglia di Zaniolo di restare ora è tornata con forza. La distanza tra i 3,5 più bonus offerti dalla Roma e i 5 chiesti da Zaniolo si è assottigliata e dovrebbe portare a un accordo da 4,2 milioni con bonus a salire fino al 2027. Ad agosto Nicolò è stato il giocatore più in vista mostrando una forma fisica invidiabile grazie ai 7 chili persi e a una preparazione specifica. Mourinho lo considera imprescindibile, il rapporto coi compagni è tornato idilliaco. Quello con la tifoseria non è mai stato in discussione nonostante le voci di un accordo con la Juve. Proprio contro i bianconeri (sia a Torino che ad Udine) si è sentita la mancanza dei suoi strappi. La sconfitta di domenica sera ha accelerato la voglia di tornare in campo. Ad alcuni amici ha confidato il nervosismo per non aver potuto aiutare i compagni e per i commenti post partita dei tifosi di altre squadre. Intanto domani la Roma si prepara all'esordio in Europa League tre mesi e mezzo dopo la vittoria della Conference. Col Ludogorets (arbitra l'inglese Pawson) spazio a Belotti e Camara, nessun problema alla spalla per Abraham che partirà per la Bulgaria. Rinnovo vicino fino al 2027, infine, anche per Zalewski.