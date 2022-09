Zaniolo, oggi si fa il punto. Lui si allena senza tutore

Mourinho segue con grande attenzione i progressi di Zaniolo. Oggi, di rientro dalla Bulgaria, si farà il punto con i medici. Il protocollo prevedeva quattro settimane dalla lussazione alla spalla, quindi con il rientro fissato per il 18 contro l’Atalanta. Mercoledì Nicolò si è allenato per la prima volta senza tutore, facendo tutti i movimenti, anche con il pallone, senza problemi. Anche ieri ha lavorato a Trigoria e tutto procede per il meglio. Non ha fastidi alla spalla, con una protezione i rischi vengono ridotti al minimo. Mourinho vorrebbe prenderlo in considerazione per portarlo in panchina contro l’Empoli, i medici frenano un po’,il giocatore è pronto a mettersi a disposizione. La convocazione è un’ipotesi da verificare nei prossimi giorni. Ma lunedì Mourinho dovrebbe recuperare Abraham e Karsdorp. Partiranno titolari.

(corsport)