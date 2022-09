Zaniolo: “Mai pensato di lasciare la Roma”

Irrompe Zaniolo. L’attaccante non vede l’ora di tornare in campo, ha bruciato le tappe per farsi trovare pronto. Sarà l’arma in più di Mourinho per battere i finlandesi. Il suo recupero aiuterà l’allenatore a risolvere i problemi in attacco: “Non ho vissuto un’estate particolare, ogni anno devo andare di qua e di là e poi resto a Roma. Sono voci di mercato, non ci penso”. Il suo futuro è alla Roma e c’è un contratto da rinnovare: “La Roma è sempre la mia priorità, ora abbiamo ancora un anno e mezzo per farlo, ma non è questo il momento. Ho dei professionisti con me, la Roma ha il direttore. Non ne devo parlare io. Adesso ci attendono due partite importanti e penso solo a giocare”. La Roma arriva al secondo turno di Europa League dopo aver superato una mini crisi con due sconfitte consecutive: “Abbiamo avuto dei passi falsi, ma abbiamo fatto bene in altre partite. Bisogna trovare continuità dopo la gara di Empoli, sia in Europa League che domenica contro l’Atalanta. Contro i finlandesi sarà una partita fondamentale, dobbiamo entrare in campo con la voglia di conquistare subito i tre punti. Giochiamo in uno stadio pieno, con i tifosi che sono pronti a darci una mano”. Mourinho lo fa sentire importante, Nicolò gli è riconoscente: “Il mister lo devo ringraziare, mi ha sempre teso la mano anche quando le cose non andavano bene. Mi sta facendo crescere dal punto di vista umano e calcistico. E’ un grande allenatore, grandissima persona, sono molto contento di averlo come allenatore”. Si trova bene con Dybala, anche se adesso parte da sinistra: “Non cambia molto, i compiti sono simili all’anno scorso. Quest’anno devo attaccare maggiormente la profondità per allungare le squadre e avendo giocatori di qualità come Pellegrini e Dybala possiamo fare male agli avversari”.

(corsport)