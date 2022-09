Zaniolo in campo contro l’Helsinki: “Resto qui e voglio vincere ancora”

Difficile immaginare qualcosa a cui Mourinho sia allergico delle conferenze stampe. Chi lo conosce giura che il fastidio palesato dallo Special One, ad ogni occasione davanti ai microfoni, sia reale e non una messa in scena: il suo tenere il conto delle domande è diventato oramai un tormentone. Per la prima volta anche Zaniolo in conferenza stampa. Sono stati loro due i protagonisti della vigilia della delicata sfida di Europa League, in programma questa sera all’Olimpico alle ore 21, con l’Helsinki. Per il 22 giallorosso è stata un'occasione per far chiarezza sulla complessa estate trascorsa e sui piani futuri: “Sono abituato ogni anno a sentire che devo andare di qua o di là ma resto sempre. Sono più film che fanno la stampa. Per il contratto abbiamo ancora un anno e mezzo per poterne parlare. Siamo una squadra forte, che ogni anno aggiunge un tassello. Possiamo dire la nostra in ogni competizione. Ho avuto la fortuna di vincere un trofeo qui a Roma e voglio vincerne ancora“.

(La Repubblica)