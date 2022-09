Zaniolo, è tornato il buon umore: presto dei nuovi incontri, c’è il rinnovo in vista

Il futuro di Nicolò Zaniolo in giallorosso appare più sereno. Nonostante il pressing di altre squadre durante la sessione di calciomercato, le prestazioni di Nicolò sono state decisive per pensare ad un rapporto a lungo termine nella Capitale. Tiago Pinto ha parlato più volte con Claudio Vigorelli, agente di Nicolò ma per il momento non ci sono aggiornamenti. A breve sono previsti nuovi contatti. La Roma è disposta ad aumentare l'ingaggio a Nicolò, ma non c’è un’offerta ufficiale. La trattativa può avere tempi ancora lunghi, c'è bisogno di maggiori garanzie.

(Gasport)