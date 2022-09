Zaniolo aumenta i giri. In campo contro l’Atalanta?

A Nicolò Zaniolo puoi togliere tutto, ma non il suo amato pallone. Qualche giorno fa l’attaccante della Roma ha mostrato un nuovo tatuaggio, sul polpaccio, che ritrae proprio un bambino con una palla tra i piedi davanti a una foresta con un cielo tempestoso sullo sfondo. Forse è così che si sente in questo momento perché dopo il gol-vittoria a Tirana, in Conference, un’estate con poche vacanze, tanti allenamenti e altrettante voci di mercato, aveva iniziato bene la stagione. Da qualche giorno Zaniolo ha tolto il tutore e, dopo una visita di controllo, ha avuto il via libera per allenarsi. Deve stare attento a busto, spalla e braccia, ma può correre e aumentare i carichi. Deve avere ancora un po’ di pazienza, poi potrà rientrare e riprendere da dove aveva finito. Il rientro con gol all’Olimpico, che contro l’Atalanta sarà ancora una volta sold out, coronerebbe un periodo, per lui, molto sereno. Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo un’estate iniziata male (l’assenza in amichevole contro il Trastevere per un mal di schiena mai confermato), è proseguita meglio, con i primi sorrisi portoghesi, i gol, la fascia da capitano e una chiacchierata con Pellegrini dai mille risvolti, e si è conclusa bene, come auspicavano tutti i romanisti: Zaniolo non si è mosso e non è stato ceduto né in Italia né all’estero. È come se si fosse scrollato un peso e, adesso, sembra davvero rinato.

(Gasport)