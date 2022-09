Wijnaldum frena: “La strada da fare è ancora lunga”. E la Roma aspetta

E' stata la grande mancanza dell'inizio della stagione giallorossa, Wijnaldum, Mourinho è stato costretto a modificare i piani di gioco. Se la scelta di non operarsi e di procedere con la terapia conservativa, nonostante più di uno specialista gli avesse consigliato l’intervento chirurgico, sia stata vincente o meno, lo si saprà nei prossimi giorni, quando il centrocampista olandese si sottoporrà al primo controllo: a seconda dell’esito si potranno cominciare ad ipotizzare i tempi del suo rientro. “C’è ancora tanta strada da fare, con calma e passo dopo passo”. A poco più di un mese dall’infortunio in allenamento che gli ha provocato la rottura della tibia ha pubblicato un video in cui si allenava con le stampelle. [...] Wijnaldum tornerà sicuramente nel 2023, bisogna capire se già dalla prima post Mondiale, il 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna, o se ci vorrà più tempo. Difficile che possa essere a disposizione per la tournée che la squadra giallorossa sosterrà in Giappone tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, durante la sosta.

(Corsera)