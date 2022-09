Vina, Ibanez, Dybala: la Roma ha una gang del mate

Qualcuno sui social ha già ribattezzato Matias Vina, Roger Ibanez e Paulo Dybala come "la gang del mate" e il perché lo ha svelato ieri sera proprio il più famoso dei tre: "Vina prepara un mate buonissimo e spesso io, lui e Roger lo beviamo insieme".

Negli ultimi giorni di mercato non si è concretizzato il trasferimento di Vina al Galatasaray, ma non rappresenta un problema per lo spogliatoio: si allena sempre bene, è un ragazzo che fa gruppo, che non dice mai una parola fuori posto e se poi è anche amico di Dybala tanto meglio.

Sette presenze, di cui sei in campionato per l'argentino che ha preso parte a cinque gol (su otto) nelle prime sei partite di Serie A. Solo nel 2017/18 aveva fatto meglio, 10 in quel caso, ma per essere all’inizio non solo di una nuova avventura calcistica, ma di una nuova vita, non è male.

(gazzetta.it)

