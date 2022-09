Un’altra rimonta: la Roma femminile in vetta

IL TEMPO (M. VITELLI) - Ancora un successo in rimonta per l’As Roma femminile, che dopo aver battuto in trasferta lo Sparta Praga 2-1 nell’andata dell’ultimo turno preliminare di Champions League, supera con lo stesso punteggio la Fiorentina in campionato e conquista il primo posto, a pari merito con le Viola e la Samp.

Al Tre Fontane, davanti a circa mille spettatori, la Roma ferma la corsa delle gigliate che erano arrivate nella capitale a punteggio pieno. La prima occasione del match capita a Serturini, che però calcia alto. Le giallorosse aggrediscono le avversarie, Lazaro e Andressa ci provano, ma non sfondano e allora al 28’ sono le ospiti a trovare la rete. L’ex-Roma Mijatovic (7 presenze e 3 gol la scorsa stagione) serve Catena che si libera e tira mandando il pallone dove Lind non può arrivare.

Nell’intervallo Spugna carica la squadra e ad inizio ripresa il preciso colpo di testa di Haug riporta il risultato in parità. Il mister giallorosso sente che può vincerla ed effettua un triplo cambio per inserire forze fresche: dentro Bartoli, Haavi e Giacinti per Kollmats, Glionna e Haug. Al 74’, la svolta. Giacinti controlla in area e di sinistro batte Schroffenegger, la Roma è in vantaggio. L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe fare subito il bis, ma stavolta non trova il tempo di concludere e Tortelli salva. All’82’ è ancora Giacinti a sfiorare il gol con un tiro che spedisce il pallone sull’esterno della rete. La gara ha un ultimo sussulto in pieno recupero, quando Bartoli è davvero provvidenziale con un intervento sulla linea che evita il pareggio della Fiorentina.

«È stata una partita dura - dice Haug a fine gara - ma abbiamo compiuto una bella impresa. Ora non vediamo l’ora di giocare il ritorno di Champions». Mister Spugna è soddisfatto. «Speriamo che vincere in rimonta non diventi un’abitudine, altrimenti le mie coronarie faranno fatica - scherza - ma per come si era messa questa vittoria vale sei punti».

La Roma tornerà in campo giovedì al Tre Fontane contro lo Sparta Praga, chi passa accede alla fase a gironi della Champions. «Adesso, meritato riposo - conclude Spugna - da lunedì inizieremo a pensare a questa partita speciale, qualificarci significherebbe essere tra le 16 migliori d’Europa».

Intanto la Figc ha comunicato che la finale di Supercoppa tra Roma e Juventus si giocherà al Tardini di Parma sabato 5 novembre alle 14.30. E oggi tocca alla Lazio, che per la seconda giornata di Serie B fa visita al Tavagnacco, fischio d’inizio alle 14.30.