Un'altra brutta figura dopo Udine: ora tocca a Mou

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Incidente di percorso. Così un po’ tutti avevamo provato a consolarci dopo le quattro pappine rimediate a Udine. [...] Invece siamo andati incontro a una seconda brutta figura, altri due gol sul groppone, sei in centottanta minuti, con il risultato di mettere subito in salita (il Betis ha vinto in Finlandia) il cammino in un girone in cui vincerlo è garanzia di ottavi di finale, arrivare secondi vuole dire andare a fare lo spareggio con una delle retrocesse dalla Champions League, finire terzi vorrebbe dire un altro spareggio ma per retrocedere nella nostra Conference.

Forse l’onda lunga di un entusiasmo crescente, la vittoria europea, il mercato da applausi a scena aperta, i ripetuti sold out, i dieci punti nelle prime quattro partite di campionato con tanto di pareggio in rimonta sul maledetto campo della Juventus, hanno falsato il senso delle cose in tutti noi.