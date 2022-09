Un turno a Mou, riecco Wijnaldum: «Torno presto»

José Mourinho tira un sospiro di sollievo. A seguito dell’espulsione rimediata contro l’Atalanta, il Giudice Sportivo ha deciso di squalificarlo per solamente una giornata "per essere, all’11°delsecondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria". Lo Special One non ci sarà contro l'1 ottobre contro l'Inter.

Stop più lungo per Georginio Wijnaldum, che è tornato a parlare dopo il lungo silenzio in seguito alla rottura alla tibia: "Farò di tutto per rientrare il prima possibile e proveremo a divertirci in questa stagione".

A novembre, durante il Mondiale, la Roma volerà in Giappone per svolgere un ritiro di 10 giorni. Lunedì è partita una delegazione del club per fare dei sopralluoghi.

Oggi la Roma Femminile sfiderà lo Sparta Praga nel preliminare d'andata per un posto nella fase a gironi della Champions League.

(Il Messaggero)