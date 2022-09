Un turno a José

IL TEMPO - Il Giudice Sportivo ha fermato con due giornate di squalifica lo juventino Di Maria espulso a Monza. L’argentino salterà le sfide con Bologna e Milan. Una giornata di stop anche per l’interista Brozovic. Sanzionati anche José Mourinho e Maurizio Sarri, entrambi squalificati per un turno. Il romanista per essere entrato «indebitamente sul terreno di gioco» durante Roma-Atalanta «inveendo contro un calciatore della squadra avversaria». Il tecnico laziale era stato già diffidato ed è giunto alla quinta sanzione.