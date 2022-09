Ultima settimana in Borsa. Dai Friedkin altri 11 milioni

Ancora sei giorni e poi la Roma uscirà dalla Borsa. I tempi sono perfettamente in linea con i piani della società e la data è quella del 14 settembre, come si legge in un comunicato ufficiale: "Borsa italiana disporrà che le azioni dell’Emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del 12 settembre 2022 e 13 settembre 2022 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 14 settembre 2022". Per acquistare il 3,874% di azioni rimanenti i Friedkin dovranno spendere ulteriori 10,96 milioni di euro, portando così l'investimento totale nella Roma a quasi 650 milioni di euro.

Inoltre è entrato nel vivo il programma "Assist": "Gli Azionisti Idonei che abbiano portato in adesione all’Offerta le loro Azioni – come definiti nel Documento di Offerta – otterranno, a titolo gratuito e su loro richiesta volontaria, lo status di membro dell’Assist Club, ossia il programma fedeltà speciale ed esclusivo istituito con l’obiettivo di consolidare la fidelizzazione alla As Roma degli azionisti-tifosi che abbiano aderito all’Offerta, mediante la concessione di specifici premi fedeltà". A seconda delle azioni vendute, gli azionisti potranno andare a cena con i Friedkin, incontrare Mourinho e assistere agli allenamenti.

L'uscita dalla Borsa renderà la Roma più snella e di conseguenza più competitiva.

(gasport)