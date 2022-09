UDINESE-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Karsdorp e Spinazzola dal 1', Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham

Nonostante le assenze importanti, e la richiesta di Mourinho per il difensore centrale, la Roma è pronta a scendere in campo con una squadra pensata apposta per lo Special One. Ottime le prestazioni di Celik e Zalewski titolari contro il Monza, ma oggi Mou ha scelto di schierare dal 1' al loro posto di nuovo Karsdorp e Spinazzola. Confermato l'attacco visto a Torino con Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham. Belotti in panchina potrebbe subentrare. Prima da convocato per Camara.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI:

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

IL TEMPO (3-4-2-1)

