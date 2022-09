Visita speciale dall'Inghilterra questa sera per Abraham e Smalling. Come riportato da Il Messaggero questa sera alla Dacia Arena ci sarà Southgate, ct della Nazionale Inglese che è pronto a valutare i due giallorossi in vista del Mondiale. I due saranno titolari e l’allenatore si potrà fare un’idea più chiara se portarli in Qatar o meno a poco più di due mesi dall'inizio della competizione.