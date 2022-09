Tutto vero: Zaniolo va in panchina

Mourinho ha convocato Zaniolo con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il tecnico ha chiesto disponibilità al giocatore che non vede l’ora di tornare in campo. Non ci ha pensato due volte. Stasera andrà in panchina con la speranza che non ci sia bisogno di un suo contributo. Nicolò si è sempre allenato, anche quando aveva il tutore. Dalla scorsa settimana l’ha tolto e ha fatto due allenamenti in gran segreto con la squadra: venerdì e sabato. Se ci sarà bisogno di lui non si tirerà indietro. Comunque sarà in campo giovedì contro l’Helsinki per uno spezzone di partita per poi partire titolare contro l’Atalanta. Senza Nicolò sono arrivate due sconfitte e un pareggio, è un giocatore fondamentale.

(corsport)