Tutto esaurito per dieci gare consecutive

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Dieci sold-out consecutivi all'Olimpico. E' l'incredibile risultato raggiunto dalla Roma, che ieri ha annunciato il tutto esaurito per la gara casalinga in programma domenica 18 settembre contro l'Atalanta. L'entusiasmo esploso con l'arrivo di Mourinho, proseguito con la vittoria della Conference League e l'effetto Dybala, si sta riflettendo anche sulle gare giocate dagli uomini dello Special One lontano dalle mura amiche: da inizio stagione anche in trasferta (Salernitana, Juventus e Udinese) i romanisti hanno sempre riempito il settore ospiti. Naturalmente la voglia di stare vicino alla squadra non riguarda soltanto le gare di Serie A. Anche la vendita dei mini abbonamenti per assistere alle partite del girone di Europa League e all'ottavo di finale di Coppa Italia hanno fatto registrare numeri da record. Sono circa 40mila infatti le tessere staccate dalla biglietteria di Trigoria. Un dato che consente al club dei Friedkin di superare - ancora prima dell'inizio del torneo - la media di 29mila spettatori registrata durante l'ultima partecipazione dei giallorossi in Europa League.