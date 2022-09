Il mercato della Roma è stato uno dei migliori e merita un 8 come voto. La società ha accontentato (quasi) tutte le richieste di José Mourinho e il colpo Dybala, preso a parametro zero e strappato all’Inter, è la ciliegina sulla torta. La Joya ha completato la squadra. Ovviamente non vanno dimenticati altri arrivi importanti che spediscono i giallorossi tra le squadre favorire per i primi quattro posti: si tratta di Svilar, Celik, Matic, Wijnaldum, Camara e Belotti.

(Il Messaggero)