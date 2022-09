Trigoria in allarme fa il conto degli assenti: 7 infortuni in 6 gare

Un problema dopo l'altro e ora a Trigoria è tornata un po' di paura. Dopo il ko di Wijnaldum, sono arrivati due infortuni traumatici (Zaniolo ed Abraham, entrambi alla spalla) e tre problemi di natura muscolare (El Shaarawy, Kumbulla e Zalewski). Nel conteggio mettiamo da parte il fastidio al ginocchio di Karsdorp, che ad Empoli tornerà tra i convocati, e alcuni problemi fisici registrati da Kluivert e Calafiori nel ritiro estivo. A referto ci sono già 7 infortuni di diversa origine e gravità. Le motivazioni possono essere diverse, ma i numeri rappresentano una novità a Trigoria da quando c'è Mourinho che, con il suo collaboratore Carlos Lalin, aveva rivoluzionato il lavoro settimanale puntando sulla prevenzione degli infortuni e snellendo il carico degli esercizi in palestra. Basti pensare che la passata stagione si è chiusa con zero infortuni traumatici e 14 di natura muscolare, con 36 partite saltate in totale dai calciatori indisponibili.

La dinamica non è ancora drammatica, ma anche la situazione degli infortuni rientra nel quadro generale delle difficoltà di inizio stagione. Non solo la Roma però, anche diverse squadre di Serie A sono alle prese con tanti infortuni.

(La Repubblica)