Tra Mou e Zaniolo ora c’è sintonia. E con l’Helsinki l’atteso ritorno

Un animale. Già, José Mourinho l’ha definito proprio così, senza mezzi termini. Ma nel senso buono del termine, ovviamente, per sottolineare quanta voglia e quanto sudore ci abbia messo per tornare a disposizione prima del previsto.Quasi a rimarcare il feeling attuale che si è cristallizzato negli ultimi tempi tra lui e Zaniolo. Che domani potrebbe tornare anche in campo. Domani, quasi un mese e 5 partite dopo, l’attaccante romanista è pronto a riparte da dove si era fermato. Per riprendersi un po’ di quella scena perduta, che però Mourinho gli ha riconosciuto sia nel momento di difficoltà, sia in quello della gioia. «Nicolò ci manca, in campo ci servono la sua intensità e i suoi strappi», le parole dopo il doppio scivolone tra Udinese e Ludogorets. Del resto, anche qui Mou ad Empoli è stato chiaro: «Quello di Nicolò è l’esempio di ciò di cui abbiamo bisogno, si è messo a disposizione anche rischiando. E sull’1-1 era pronto per entrare». Appuntamento solo posticipato a domani, quando Nicò giocherà di certo, o subito o in corsa.

(gasport)