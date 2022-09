Totti si distrae sul campo: sfida la Roma nel calcio a 8

IL TEMPO (F.SCHITO) - Dopo la recente tempesta di famiglia, Francesco Totti riparte dagli scarpini e da un campo di calcio, quel rifugio sicuro che non lo ha mai abbandonato in tutti questi anni. Sarà calcio a 8, ovviamente, come da recente tradizione. La nuova stagione della Lega Calcio a 8 sarà infatti presentata oggi presso la Sala d’Onore del Coni. Al via 22 squadre per un campionato che partirà il 3 ottobre, anche se il primo match ufficiale sarà la Supercoppa prevista per lunedì 26 settembre (ore 21 all’Orange Futbol Club in via degli Olimpionici) tra la Roma, campione d’Italia, e la squadra guidata proprio da Francesco Totti, che si è aggiudicata l’ultima edizione della Coppa Italia. Tanti gli elementi con un passato in Serie A tra quelli che affiancheranno l’ex capitano romanista: da Aquilani a Pizarro, da Aldair a Calaiò, passando per Moscardelli e Floro Flores. In panchina, per la Weese C8, il ritorno di mister Carlo Cancellieri. Una squadra che scenderà in campo sulle orme del «fu» Totti Sporting Club: l’ex capitano romanista nel momento più difficile decide dunque di rifugiarsi nello sport, che si tratti dell'amato padel o del calcio a 8, in un momento in cui continua a essere inevitabilmente tormentato dal gossip. Su un campo di calcio a 8, Totti proverà a concentrarsi solo sullo sport, preparandosi a catalizzare l'attenzione come già gli è capitato in questi anni, quando ogni gol faceva il giro del web, ripreso da registi improvvisati con lo smartphone dietro le reti di campi così lontani dagli stadi in cui era abituato a giocare.