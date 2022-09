Totti, la risposta di Ilary: "Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie"

La telenovela legata alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua. L'ex capitano della Roma ha parlato per la prima volta dalla separazione e ha spiegato la sua versione, ma l'ex moglie ha deciso di rispondere. "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a farlo”, le parole della showgirl, la quale ha deciso di non esporsi troppo. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni - continua Ilary-. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”. Nel caso in cui decidesse di cambiare strategia, sarebbe già pronta un'intervista come ospite dall'amica Silvia Toffanin a 'Verissimo': "Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie", il suo commento.

