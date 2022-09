Totti-Ilary, via al confronto tra avvocati. Ma intanto tornano a vivere insieme

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi è entrata nel vivo. Dopo le vacanze, i due stanno cercando di capire come organizzare la propria quotidianità. Almeno per il momento l'ex coppia sta vivendo insieme nella casa all'EUR nonostante i rapporti siano molto tesi. Intanto sono iniziati anche gli incontri tra i legali: l’avvocato Alessandro Simeone per Ilary, gli avvocati Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per Francesco. Blasi e Totti vogliono tutelare il bene dei loro figli e questa è l'unica cosa su cui sono d'accordo. L'obiettivo è trovare un'intesa sul resto prima di andare in tribunale, ma questa ipotesi appare complicata.

(gazzetta.it)

