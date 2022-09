Totti e Ilary, è gelo: nessun accordo sulla separazione, lo scontro finisce in tribunale

Non c'è stato nulla da fare e sembra che ormai il destino di Francesco Totti e Ilary Blasi sia chiaramente scritto. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, non c'è aria di accordo e i due si avviano alla separazione giudiziale. I tempi si prospettano lunghi e si attende ormai che uno dei due faccia la prima mossa. Totti ha approfittato del suo compleanno per staccare un po' la spina, al fianco dei suoi figli e di Noemi Bocchi. Ilary resta impassibile continuando a mostrare foto di sè non risparmiando qualche frecciatina fotografando il negozio di Rolex.

