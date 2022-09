Tiago Pinto, il re del mercato pronto al rilancio: "Gli acquisti sono ok, ma bisogna vincere"

Ieri il Gm della Roma Tiago Pinto ha ricevuto il premio del Social Football Summit nella cornice meravigliosa del Chiostro del Bramante. "Un premio che voglio condividere con la proprietà, i Friedkin, per tutto quello che fanno per il nostro club - ha detto il dirigente giallorosso -. E poi con il nostro mister, Mourinho, che mi aiuta nella vita di tutti i giorni". Prima di salire sul palco e di ritirare il premio per il "Best Transfer Market", miglior calciomercato estivo, è stato proiettato un video con le immagini degli acquisti di questa estate. "È stata una estate faticosa, ma ora dobbiamo concentrarci sul campo e portare a casa più vittorie possibile - ha aggiunto -. Io amo ripetere sempre che il mercato pesa per il 20-30% nella vita di un club, poi c'è il campo che vale invece il 70-80%".

Oltre a Pinto, erano presenti anche le calciatrici della Roma Femminile Andressa e Landstrom, premiate rispettivamente come Social Football Player e Leader in Social Responsability.

(Gasport)