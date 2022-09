Tegola Karsdorp: ginocchio ancora ko

IL TEMPO (A.AUSTINI) - Un pericoloso effetto domino toglie un altro giocatore a Mourinho. Ora è il turno di Karsdorp, che per la terza volta in carriera dovrà operarsi al ginocchio e restare fuori 5-6 settimane. L’olandese si è lesionato il menisco interno della gamba sinistra, la stessa articolazione operata nel 2017 per la rottura del crociato nella sua prima partita in assoluto con la Roma contro il Crotone.I due infortuni hanno un inquietante punto in comune. Karsdorp si è infatti infortunato sen- za accorgersene: quella sera con il Crotone rimase in campo 82 minuti e iniziò a lamentare un dolore solo nel post-partita, in questo caso si è procurato una distorsione fatale mentre controllava un pallone al 65’ di Roma-Helsinki, ma dopo essersi accasciato a terra e gettato via il parastinco, si è subito rialzato aiutato da Camara, dicendo ai medici che non c’era bisogno di un loro intervento. E ha concluso la partita in campo, continuando a correre e calciare come se nulla fosse successo. Nei giorni precedenti alla gara con i finlandesi l’olandese si era fermato per un problema di natura tendinea proprio al ginocchio sinistro. Una borsite al semimembranoso, all’intersezione con la zampa d’oca, gli aveva fatto saltare le sfide con Ludogorets ed Empoli, poi con due giorni di allenamento in gruppo Mourinho lo ha mandato in campo contro l’Helsinki, ma lo staff medico è convinto che non ci sia correlazione tra i due infortuni, visto che il secondo nasce da un trauma distorsivo. Il menisco interno lesionato non rappresenta di per sé un problema grave, anche se Karsdorp dovrà comunque sottoporsi all’intervento nei prossimi giorni a St. Moritz, nella clinica diretta dall’ortopedico di fiducia dei Friedkin, Georg Ahl-bäumer. Ma il fatto che si vada a toccare con i ferri per la seconda volta un ginocchio già operato, comporta comunque dei rischi. E conferma quanto le articolazioni del terzino siano soggette a infortuni, ricordando il suo intervento, sempre nel 2017 appena comprato dalla Roma, per curare la lesione al menisco esterno della gamba destra. Karsdorp dovrebbe rientrare a inizio novembre, in tempo per il derby del 6. Calendario alla mano, salterà almeno sei gare di campionato e la doppia sfida in Europa col Betis. Un bel problema per Mourinho, che spera di ritrovare dopo la sosta Kumbulla ed El Shaarawy mentre non avrà Wijnaldum (tornato in Olanda dove porta ancora il gesso) fino a gennaio. Nel frattempo dovrà utilizzare Zalewski come ricambio di Celik a destra e continuare a impiegare anche Viña all’occorrenza.