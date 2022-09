Tanti recuperi e l’argentino sta rientrando

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Da oggi si fa sul serio. Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali, Mourinho potrà tornare a contare sui giocatori che rientreranno alla spicciolata a Trigoria per preparare l'Inter. L'attesa è tutta per Dybala che, dopo aver preso parte all'amichevole con la Giamaica in New Jersey, dovrebbe effettuare il viaggio di ritorno sull'aereo privato di Messi. Il volo del numero 10 albiceleste riporterà in Europa gli altri argentini che dal prossimo fine settimana torneranno ad essere impegnati nel Vecchio Continente. Il numero 21 ha recuperato dal risentimento al flessore che gli aveva impedito di giocare con l'Atalanta e, se non dovessero esserci imprevisti, lo Special One è intenzionato a puntare dal 1' sul di lui.

Ci sono buone possibilità anche per il recupero di Pellegrini. Il capitano giallorosso è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare il ritiro azzurro, e punta ad essere a disposizione per la gara di San Siro. Se l'argentino e il numero 7 dovessero farcela, Mou tornerebbe a schierare dal 1' Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham. Il numero 9 infatti è reduce da una settimana di riposo trascorsa in ritiro con l'Inghilterra, visto che il ct Southgate ha deciso di non schierarlo durante due gare disputate con Italia e Germania. Scalpita anche Zaniolo, che negli ultimi giorni ha lavorato al Fulvio Bernardini per svolgere un lavoro di potenziamento.

Nessun problema anche per El Shaarawy e Kumbulla: da inizio settimana sia il centrale che l'esterno hanno ripreso regolarmente ad allenarsi in gruppo, dopo oltre un mese trascorso ai box. Logicamente entrambi devono ancora riprendere il ritmo partita ma saranno a disposizione per la trasferta di sabato. Prima della partenza per Milano invece non ci sarà la conferenza stampa di Mourinho: vista la squalifica il tecnico non parlerà alla stampa.