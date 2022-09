Tamny non c’è, pronto il Gallo

Chiariamo subito un punto: discutere Tammy Abraham, 27 reti la scorsa stagione, è follia; cercare di capire il perché di certe prestazioni non alla sua altezza, però si può, forse si deve. Rispetto allo scorso anno, sono cambiate alcune cose intorno a lui proprio da un punto di vista tattico: da uomo di riferimento in tutto e per tutto è passato a vivere a stretto contatto con altri attaccanti del suo livello, su tutti Dybala. La Roma gioca in maniera diversa, i trequartisti sono poco spalle e gli giocano distanti, e spesso si trova isolato o assuma una posizione alla Dzeko. Lo scorso anno aveva una condizione fisica migliore e reggeva il confronto con tutti, ora stenta e ha bisogno di cercare il dialogo con i suoi compagni di reparto. La Roma fatica a creare situazioni pericolose in area avversaria e lui soffre. Mourinho ora può contare anche su Belotti che, nel tempo, servirà anche a dare fiato all’inglese. Il problema che appare evidente, dunque, è fisico: Tammy non è (ancora) brillante, non riesce a fare la differenza. I gol, dicevamo: nelle cinque partite fin qui disputate, ne ha realizzato uno, a Torino contro la Juve. Lo scorso anno, nelle prime cinque partite di campionato era a quota due (Salernitana e Udinese) e aveva fatto in tempo a timbrare il cartellino in Conference, nella sfida contro il Cska. Un appuntamento, quello europeo, che ora non ha ancora potuto onorare: giovedì la Roma va in Bulgaria, per la prima di Europa League contro il Ludogorets, e lui non sta bene, ha riportato un problema alla spalla sinistra dopo un contrasto con Becao a Udine.

(Il Messaggero)