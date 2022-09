Sylvester Stallone turista con la maglia di Mourinho

Una maglia della Roma numero 12 all’altezza dei suoi muscoli. Per Sylvester Stallone la taglia non può che essere su misura. Gli è stata recapitata in un pacco regalo direttamente dall’associazione sportiva, su indicazione del mister Josè Mourinho. L’attore e regista, alla bellezza dei suoi 76 anni appena compiuti, si gode il momento. Desiderava tanto raggiungere la squadra del cuore a Trigoria, ma la fitta agenda degli impegni di ieri glielo ha impedito. No problem. Ecco che l’allenatore si è adoperato subito per regalargli la maglia, con tanto di nome stampato accanto al numero.

(Il Messaggero)