Straordinari per il Gallo: per essere protagonista nella Roma

C’è un’immagine, di quelle pubblicate ieri dalla Roma, in cui si vede Andrea Belotti mentre si allena con il cronometro in mano. Lo ha anche qualche altro compagno, ma l’ex Torino è l’unico che lo osserva con attenzione. Sa bene, Belotti, quanto siano importanti questi giorni per lui perché, dopo un’estate trascorsa ad allenarsi da solo, non appena arrivato a Roma si è subito messo a disposizione e, di fatto, ha ottenuto la condizione giocando. Andrea può essere molto di più di un bomber di scorta e per questo lo staff giallorosso lo sta preparando a dovere. Deve e può fare molto di più. Non è un caso, infatti, che sia contro i finlandesi sia contro l’Atalanta abbia brillato nei duelli (aerei e non) vinti.

(gasport)