Statistica Cies: la squadra è “vecchiotta”

C’è anche la Roma nella classifica, pubblicata dal Cies, delle squadre più “vecchie” d’Europa. L’osservatorio del calcio ha stilato una graduatoria considerando l’età media delle formazioni titolari scese in campo in questa prima parte di stagione. I giallorossi hanno un’età media di 28,14 e occupano l’ottantunesimo posto su 98 squadre dei 5 campionati più importanti in Europa.La squadra più giovane è il Valencia di Gattuso (media di 23,99), seguita da Stoccarda e Southampton. Fanalino di coda il Bochum con 29,85. In Serie A la squadra con la media più bassa è il Lecce (24,56); la Roma è sedicesima, seguita da Salernitana (28,22), Lazio (28,85), Samp (28,93) e Inter (29,13).

(corsera)