Stadio Olimpico, il prato della vergogna: “Più sabbioso di una spiaggia”

«Osceno, disastroso, veramente imbarazzante». Questi sono i pensieri che arrivano dagli spogliatoi di Roma e Lazio sul prato dello Stadio Olimpico. Se Mourinho lo ha definito «sabbioso come una spiaggia portoghese», Sarri ha rincarato la dose ammettendo di non essere un campo «non degno della città di Roma». La situazione è chiara anche a chi si occupa del terreno di gioco e sfrutterà la sosta per le nazionali per risistemarlo: il primo step è stato un particolare trattamento, definito “verticut”, che è servito a togliere stoloni di gramigna cresciuti finora. Successivamente è stata effettuata l’operazione di trasemina, con blend di tre varietà differenti in dose elevata, con il seme che sarà protetto da 20 metri cubi di sabbia silicea. Tutto questo per risolvere il problema dello “spellicciamento” che non lo rende di certo un campo da biliardo.

L'invasione di campo dei tifosi della Roma presenti allo Stadio Olimpico durante la vittoria della Conference League contro il Feyenoord a Tirana ha causato gravi danni al terreno di gioco, infatti erano rimasti solamente qualche ciuffo d'erba. Quindi, tra la prima e la terza settimana di luglio, è stato programmato di ripiantare il manto erboso, che, al momento, si trova in una fase “adolescenziale”.

Anche il fitto calendario non ha aiutato la crescita e il miglioramento del terreno: Roma e Lazio insieme hanno già totalizzato 9 gare ufficiali in soli 35 giorni. Le condizioni imperfette dello Stadio Olimpico hanno causato numerosi problemi fisici ai giocatori di entrambe le squadre, motivo per cui sarà fondamentale sistemare il prato durante la sosta.

(La Repubblica)