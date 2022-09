Stadio, la Roma accelera: «Progetto entro ottobre»

La notizia arriva nell’intervallo della gara di Europa League con l’Helsinki. Prima della partita c’era stato un incontro fra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i vertici della As Roma, i Friedkin e l’ad Pietro Berardi: «Ho incontrato i vertici della società che mi hanno annunciato che entro ottobre presenteranno il progetto per lo Stadio di Pietralata». L’area è quella ormai individuata di Pietralata, l’impianto che la società giallorossa ha in animo di costruire dovrebbe contare 55mila o 60mila posti. La previsione iniziale, contenuta nel dossier che la società ha lasciato a fine aprile al sindaco e che il Messaggero aveva anticipato, è di realizzare uno stadio su alcune delle aree dove avrebbe dovuto essere costruito il vecchio Sistema Direzionale Orientale (Sdo) degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso. Due i nodi da risolvere: gli espropri dei terreni e la compatibilità della struttura con il vicino ospedale Sandro Pertini. Per quest’ultimo le iniziali prescrizioni del Comune condivise con la Roma riguardano l’accesso protetto delle ambulanze e l’impatto acustico. A differenza del progetto Tor di Valle, Pietralata presenta pochi problemi di accessibilità sia con i mezzi privati che con il trasporto pubblico. Autostrada Roma-L’Aquila, Tiburtina (gia allargata), Tangenziale est e via di Pietralata/Monti Tiburtini rendono l’accesso agevole con i mezzi privati. Ancora meglio il trasporto pubblico: stazione Tiburtina, con i treni alta velocità e i regionali che attraversano tutta la città, metro B con Quintiliani a 400 metri dallo Stadio, B1 con Bologna.

(Il Messaggero)