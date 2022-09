Stadio di fattibilità. Pietralata: il nuovo iter parte il 3 ottobre

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi era chiaro ormai da mesi. Che si fosse vicini a un punto di svolta lo aveva anticipato il Sindaco Roberto Gualtieri stesso in occasione della partita di Europa League contro l'Helsinki. Ora però sembra esserci una data. Il prossimo 3 ottobre infatti la Roma presenterà al Comune ufficialmente il progetto di fattibilità per il nuovo stadio. (...) Tanto per essere chiari, lo studio di fattibilità è il primo passo ufficiale per dare il via all'iter che porterà, in tempi rapidi si spera, all'approvazione della delibera di Pubblico Interesse (...) La scorsa settimana una delegazione della Roma si è incontrata con il prefetto Matteo Piantedosi. A rappresentare il Club in Prefettura c'era Lucia Bernabè, consulente dei giallorossi per le relazioni istituzionali, insieme al CEO Pietro Berardi. Si è trattato, da quanto abbiamo appreso, di un primo incontro conoscitivo, volto ad uno scambio preliminare sui temi di competenza della Prefettura, la sicurezza relativa alla gestione degli eventi sportivi. E nell'occasione la società avrebbe ricevuto ampie rassicurazione circa la fattibilità dell'operazione su Pietralata. (...)