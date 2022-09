Stadi per curare il calcio malato

[...] "Ora tocca all’Italia: le infrastrutture sono indispensabili per il rilancio del sistema calcio", ha sottolineato Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter. I nerazzurri, in tandem coi cugini-rivali rossoneri del Milan, da tre anni hanno presentato «un master plan per dar vita a un centro polivalente di cui possa beneficiare l’intera città di Milano», ha ricordato Antonello. [...] «Anche in Francia c’è un problema di proprietà degli stadi. Quello che abbiamo a Lille è nuovo, fatto per gli Europei, inaugurato 10 anni fa, ma purtroppo non è nostro». Se si vuole cercare quel valore aggiunto «che ci permetta di competere nel contesto internazionale», ha ribadito Barnaba, «dobbiamo poter usufruire di tutti i possibili proventi di un ecosistema stadio». [...]

C’è d’altro canto un elemento positivo, confermato di recente dall’operazione che ha portato il fondo americano RedBird all’acquisto dei campioni d’Italia in carica del Milan: «Il sistema Italia», ha specificato Mussi, «rimane attrattivo per investitori esteri: nel gap che si è venuto a creare ci sono potenzialità di crescita che piacciono, e non poco». [...]

Quello che viene definito lo sport più bello del mondo parrebbe essere sempre meno accattivante per le nuove generazioni, che hanno sostituito la partita della domenica con serie tv in streaming e videogiochi. Secondo Andrea Sartori, founder e ceo di Football Benchmark-Ace Advisory, «è in corso una trasformazione generale dei prodotti di intrattenimento. Ormai basta una televisione per averne a disposizione un numero praticamente infinito e a bassissimo costo, o addirittura a costo zero grazie alla pirateria». [...] Il prodotto deve diventare più attrattivo, secondo Sartori: da queste premesse, ha concluso, «può essere compresa la logica che c’era dietro al progetto, poi mai decollato, della Superlega».

(Milano Finanza)