Squalificato Mou: salta l’Inter

Alla ripresa del campionato, sia la Roma sia la Lazio non avranno i propri allenatori in panchina. Il Giudice Sportivo, infatti, ha squalificato José Mourinho per una giornata dopo l’espulsione rimediata contro l’Atalanta. Il tecnico portoghese, che sarà sostituito da Foti in occasione di Inter-Roma, era entrato in campo per protestare con l’arbitro Chiffi.

Anche Maurizio Sarri non siederà sulla panchina della Lazio nella prossima partita di campionato perché contro la Cremonese ha rimediato l'ennesimo giallo e, essendo già diffidato, è scattata la squalifica.

(gasport)