Sprint decisivo, la Roma ci crede

Domenica ci sarà Inter-Roma, i giallorossi ripartiranno in campionato e Mourinho dovrà dimostrare tutte le potenzialità della sua squadra, che sarà poi impegnata in una partita ogni 72 ore considerando gli impegni dell'Europa League. Prima della sosta di novembre il suo obiettivo è quello di risalire in classifica. Oltre al big match contro i nerazzurri anche quelli con Napoli (23/10) e Lazio (6/11), poi Lecce (9/10), Sampdoria (17/10), Verona (31/10) e Sassuolo (9/11). Poi sarà il turno del Mondiale. I giocatori della Roma non convocati saranno impegnati per una tourneè in Giappone . [...] Il lavoro più grande, dunque, sarà risvegliare l’istinto del gol in Abraham, Zaniolo, Pellegrini e Belotti. Saranno loro ad alternarsi con Paulo lì davanti senza doverlo far rimpiangere. Con l’aggiunta di El Shaarawy e Shomurodov.

(Il Messaggero)