Spinazzola: "Roma, con Mou pronti a tutto"

Leonardo Spinazzola ha rinunciato alla chiamata del ct Roberto Mancini e ha preferito rimanere a Trigoria per recuperare la forma fisica migliore: "È stata una mia richiesta – le parole del calciatore durante una puntata del podcast ufficiale della società –. Mancini mi ha concesso questi 10 giorni per rimettermi a posto e fare dei lavori specifici che mi mancano da luglio, per il polpaccio. Lui mi ha capito. Questo infortunio è uno dei peggiori per un calciatore, anche per le mie caratteristiche che si basano sulla velocità".

L'esterno si è anche soffermato sul rapporto tra la squadra e José Mourinho: "Stiamo con Mourinho e qualsiasi cosa dica, noi gli andiamo dietro. Se ci dice di fare la guerra noi facciamo la guerra. È così, ha questo dono. Poi tutto quello che dice, per la maggior parte si avvera. Lui è molto tranquillo in allenamento, non so come fosse in passato, ma è veramente pacato. Alcune volte osserva dall’alto, gli piace vedere come ti muovi, come muovi il corpo, il body language".

Non sono mancati i riferimenti alla vittoria della Conference: "Dopo la finale vinta ci siamo detti: “non sappiamo cosa abbiamo fatto e lo sapremo solo al nostro ritorno a Roma".

"Giocare all’Olimpico è sempre stato emozionante. quel boato incredibile ti fa dare sempre qualcosa in più. C’è questa atmosfera fantastica, ascoltare l’inno è pazzesco", le parole di Spinazzola.

(corsera)