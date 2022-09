Spinazzola: «Mi manca ancora qualcosa. Devo lavorare di più per tornare a posto»

Leonardo Spinazzola ha deciso di rimanere a Trigoria e rinunciare alla chiamata della Nazionale per continuare a lavorare perché sa che il suo fisico non è ancora al 100% dopo la rottura del tendine d'Achille subita all'Europeo. Durante una puntata del podcast della Roma, l'esterno ha svelato le sue condizioni: «Questo infortunio è uno dei peggiori per un calciatore, anche per le mie caratteristiche che si basano sulla velocità. Qualcosa mi manca sull’appoggio, quando devo andare sull’avampiede, ma cerco di riprendere il più possibile. Non andare in Nazionale è stata una mia richiesta, Mancini ha capito e mi ha concesso questi dieci giorni per lavorare, per rimettermi a posto e fare dei lavori specifici che mi mancano da luglio, per il polpaccio e per tutta la catena muscolare. Ho chiesto questa cortesia al commissario tecnico e lui ha capito».

Spinazzola sperava di tornare quattro mesi dopo l'infortunio, ma in realtà ne sono serviti più del doppio. Questo, però, non gli ha impedito di giocare uno spezzone della finale di Conference League: «A maggio mi sembrava che fosse passato un mese dall’infortunio, invece ne erano passati nove dall’ultima partita. È stato tutto normale, forse perché ero talmente felice di rientrare che mentalmente volavo, Quando abbiamo vinto la Conference League è stata una liberazione per me dopo un anno incredibile. Ha rappresentato la chiusura del cerchio».

(gasport)