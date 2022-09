Spinazzola e Zaniolo al servizio di Abraham

Abraham, che non ha giocato neanche un minuto in Nazionale, tornerà a San Siro carico d'orgoglio e la Roma ha bisogno dei suoi gol: sono poche le 8 reti segnate dai giallorossi in 7 giornate e 2 quelle dell'inglese. Non sarà meno carico Spinazzola, che ha saltato gli impegni con l'Italia, per allenarsi meglio e dovrà tornare a livelli europei per riprendersi il monopolio della fascia sinistra. Anche Zaniolo per scalare le gerarchie della Nazionale deve crescere. Sabato contro l'Inter c'è l'ennesimo esame di maturità e Abraham, Spinazzola e Zaniolo dovranno trasformare il talento in personalità.

(Gasport)