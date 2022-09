Spinazzola e Zalewski, sfida a distanza

IL TEMPO (A. AUSTINI) - C’è chi ha bisogno di lavorare anche in una Trigoria deserta. Mourinho ha salutato tutti martedì scorso, dando appuntamento alla squadra per lunedì, anche se Inter-Roma potrà iniziarla a preparare sul serio solo un paio di giorni prima del match, col ritorno dei nazionali. Col tecnico partito per il Portogallo, dove ha ricevuto un premio dalla federazione, i pochi rimasti alla base si sono allenati agli ordini dello staff fino a giovedì, ma per quattro giallorossi c’è stata una seduta extra ieri: Belotti, Camara, Zaniolo e Spinazzola. Quattro nomi non casuali, ragazzi che devono ritrovare la condizione migliore, a partire dal terzino sinistro che ha preferito rinunciare - in accordo con il ct Mancini - alla chiamata dell’Italia per dedicarsi agli allenamenti. Le prime partite della stagione hanno riconsegnato alla Roma un atleta integro e questo è già un primo passo dopo un anno quasi intero passato a recuperare , non senza intoppi, dalla rottura del tendine d’Achille. Ora Spinazzola deve ritrovare quello spunto che lo ha reso uno dei migliori esterni del campionato, perché quello visto fin qui è un giocatore troppo «normale» per garantirsi il posto fisso in squadra. Se Zalewski non avesse accusato vari problemi fisici, tra un infortunio alla caviglia rimediato con il Tottenham, una brutta influenza e un affaticamento all’adduttore, Spinazzola avrebbe giocato meno partite. Finora il conto dei due esterni sinistri dice che il terzino umbro ha giocato tutte e nove le gare ufficiali disputate dalla Roma, sette delle quali da titolare, mentre il polacco ne ha saltate tre ed è partito dal 1’ solo in due occasioni. Ai pochi minuti (244 contro i 616 di Spinazzola), Zalewski ha però aggiunto la partita dell'altro ieri in nazionale contro l’Olanda. Uscito a 11’ dal termine, il giovane talento romanista ha mosso un altro passo importante verso la convocazione al Mondiale. Che potrebbe giocare da protagonista. «Sono grato per aver avuto ancora una volta l'opportunità di scendere in campo e rappresentare il mio paese» ha scritto sui social Zalewski, che in Qatar potrebbe incrociare da avversario Dybala: Argentina e Polonia saranno nello stesso girone. Domenica Zalewski sarà impegnato in Galles, poi lo aspettando dodici partite con la Roma per tornare protagonista anche in giallorosso. A cominciare da San Siro, dove potrebbe riprendersi il posto. Intanto hanno continuato a lavorare a Trigoria anche gli infortunati. Pellegrini non dovrebbe avere problemi a recuperare per la gara in casa dell’Inter, mentre per El Shaarawy e Kumbulla saranno decisivi gli allenamenti della prossima settimana. Il weekend è libero per tutti, Smalling ne ha approfittato per un viaggio in Puglia dove ha adottato un cane che era stato abbandonato, dimostrando ancora una volta il suo amore per gli animali. Sbarcato a Brindisi, si è poi spostato in un resort a Cisternino con la compagna. Un po’ di relax prima di prepararsi a marcare di nuovo il suo amico Lukaku.