Spinazzola cerca il ritmo giusto dopo l’infortunio

In certi casi bisogna solo pazientare. E sperare. Sicuramente non è giusto sentenziare. Semplicemente perché Leonardo Spinazzola non è ancora tornato. Non è il giocatore che tutti gli italiani avevano ammirato all’Europeo del 2021. Fisicamente è a posto, atleticamente è al top. Ma non è quello di prima. Il problema, al tempo stesso la soluzione, è che nessuna poteva chiedergli di ritrovarsi in poche settimane, dopo un anno di dolorosa riabilitazione (anche psicologica) e qualche lampo nella parte finale della scorsa stagione, Tirana compresa. La gradualità è il presupposto fondamentale di una ripresa. E allora voi cosa fareste al posto di Mourinho? Dareste ancora fiducia a Leonardo, che fin qui ha giocato da titolare quattro partite su cinque, oppure lancereste il baby fenomeno Zalewski, che già nei mesi scorsi lo aveva sostituito meravigliosamente? L’allenatore per il momento ha scelto la strada intermedia, nel senso che preferisce alternare i due esterni.

(corsport)