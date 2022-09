Specialità della casa

Sono passati anni ma Mourinho non è mai cambiato. Vuole concretezza. Per questo le palle inattive sono importanti e di conseguenza sfrutta due fattori: Dybala e Pellegrini. Ma anche le capacità fisiche di Abarham, Smalling, Mancini ed Ibanez. Non è un caso che da quando c’è in panchina il portoghese la Roma abbia segnato 22 volte da palla inattiva. In questo campionato su 6 gol, 3 sono stai messi dentro da corner. Inoltre Mourinho si aspetta e spera che le punte diventino più prolifiche e per questo, attraverso gli schemi, cerca di metterle a proprio agio.

(gasport)