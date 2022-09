Sorriso Dybala. Oggi accelera

Paulo Dybala era a Roma ieri mattina alle 6.45 con un volo proveniente da New York. È stato controllato dai medici, ha svolto un allenamento defaticante e ha avuto un lungo colloquio con Mourinho. Il giocatore ha dato la sua disponibilità all’allenatore per la partita di Milano. Ha viaggiato bene, ieri quando è arrivato a Roma non si sentiva troppo stanco. L’allenatore deciderà oggi, al termine dell’unico allenamento che l’argentino sosterrà con i compagni. Di sicuro Dybala sarà convocato e partirà con la squadra per Milano. Molto probabile vada in campo dal primo minuto. Oggi a Trigoria nella rifinitura Dybala farà un test decisivo, ma la partenza non è in dubbio.

(corsport)