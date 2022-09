Sorpresa Roma, riecco Zaniolo (con Abraham)

Per la partita di questa sera Mourinho recupera l’artiglieria pesante. La Roma deve risolvere il problema dei gol, solamente 6 in campionato a cui si aggiunge uno in Europa. Ci saranno di nuovo Abraham e Zaniolo che quasi certamente partirà dalla panchina. Con lui in campo Mou può arretrare Pellegrini in mediana, l’unico dei centrocampisti in grado di dare, ora, qualità al gioco ed un passo differente. Zaniolo ha lavorato molto questi giorni e ha fatto di tutto per accelerare i tempi. Rientrerà gradualmente tra stasera e le prossime partite aumentando il suo minutaggio. Titolare, invece, sarà Abraham il cui unico gol di questa stagione, pesantissimo, è stato in casa della Juventus ma la Roma ha bisogno delle sue reti e di quelle di Dybala.

(corsera)