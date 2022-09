Sorpresa in Liga: c’è il Betis di Pellegrini dietro alle big. In Europa affronterà a ottobre la Roma

L’ultima, e unica, volta che è partito così forte è stato ben 88 anni fa, nel 1934… In panchina c’era l’irlandese O’Connell, in attacco il basco Victor Unamuno. Oggi al Villamarin comanda il cileno Manuel Pellegrini, a 69 anni il più anziano della Liga, che ha la rosa più vecchia con 28,7 anni di media. E il bomber è Borja Iglesias, detto il Panda, 29 primavere, già 6 gol in 6 match e vice Pichichi dietro al “mostro” Lewandowski. Il Betis è terzo in Liga, dietro a Real eBarça, è partito forte, come mai negli ultimi 88 anni, con 5 vittorie su 6 match di Liga. Domenica la rimonta sul Girona l’ha firmata proprio il Panda, con una doppietta, fra cui un rigore, specialità della punta di Santiago de Compostela, Galizia: 14 realizzazioni in 14 tentativi. Anche in Europa - è nel girone della Roma di Europa League - il Betis è partito forte con due successi, in Finlandia – firmato dalla doppietta del “riscattato” Willian José – e col Ludogorets, in rete anche il vecchio capitano Joaquin, 41 anni. Ora attende il doppio scontro di ottobre contro i giallorossi di Mourinho.

(gasport)