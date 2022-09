Smalling e Abraham dall'inizio, in attacco voglia di "Fab Four"

Dopo la vittoria contro l'Helsinki, la Roma torna subito in campo e si prepara ad affrontare l'Atalanta. L'appuntamento è fissato domenica 18 settembre alle ore 18. Mourinho, esclusi i lungodegenti come Wijnaldum, Darboe, El Shaarawy e Kumbulla, potrà contare su tutti gli effettivi della rosa, dato che anche Zalewski è rientrato in gruppo. In difesa tornerà Smalling, mentre a destra è ancora aperto il ballottaggio tra Celik e Karsdorp. Lo Special One ha voglia di "Fab Four", motivo per cui Pellegrini potrebbe tornare in mediana, consentendo la possibilità di schierare contemporaneamente Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. A centrocampo, invece, potrebbe riposare Matic, mentre Cristante è confermato titolare.

(gasport)